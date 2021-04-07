Севастополец попытался разоблачить «газового афериста»

Человек в спецодежде с загадочной маркировкой «газовая служба» отказался отвечать за неудобные вопросы севастопольца и спрятался от него в машине. При этом, пытался скрыть от камеры лицо. Об этом пишет новостной портал ForPost с уточнением, что соответствующее видео было размещено в городских соцсетях.

Автор видео отмечает: ранее были нейтрализованы другие подозрительные личности.

«Сегодня актив нашего двора отправил трех газовщиков (именуемых в народе «газовыми мошенниками») с материка России в Гагаринский отдел полиции, а четвертого гоняли по двору», – рассказал об утренних событиях севастополец.

Тем не менее, в Управлении МВД Севастополя сообщили: по состоянию на 7 апреля 2021 года обращений граждан по поводу подозрительных людей, которые представлялись газовщиками.

Автор ролика подчеркивает, что «терпеть горькие слезы наших пожилых бабушек, которые отдают свои пенсии мошенникам якобы газовой службы, за якобы исправленные нарушения при пользовании газом и впаривании им ненужных газовых приборов за баснословные цены», уже недопустимо. Мужчина призывает губернатора Севастополя Михаила Развожаева повлиять на сложившуюся ситуацию.

Стоит отметить: инциденты с аферистами, которые изображают сотрудников коммунальных служб, в нашем городе случаются часто. Недавно снова были зафиксированы попытки распространения среди жильцов многоквартирных домов извещений о необходимости установки газовых счетчиков и замены внутридомового газового оборудования.

В пресс-службе ПАО «Севастопольгаз» напомнили ряд правил, которые помогут отличить настоящего сотрудника от мошенника.

Во-первых, управляющая компания, которая обслуживает дом, должна заключить договор на проверку и обслуживание газового оборудования. Жильцам полезно уточнить, с какими именно компании эти документы оформлены.

Во-вторых, у сотрудника, который хочет проверить какое-нибудь газовое оборудование, должно быть при себе удостоверение с именем и фамилией, мокрой печатью ПАО «Севастопольгаз» и подписью директора предприятия Ильи Мирославовича Авласевича, а также спецодежда с логотипом ПАО «Севастопольгаз».

Если сомнения все-таки есть, всегда можно позвонить по телефону 104, назвать полное имя проверяющего и уточнить, может ли эта организация проводить такие работы, и направляла ли она сотрудника по конкретному адресу.

Настоящие сотрудники, обслуживающие газовое оборудование абонентов, не берут деньги за свою работу «на месте» – оплата всегда осуществляется на основе акта и квитанции, которые приходят по почте.

Также в ПАО «Севастопольгаз» отметили, что проверки осуществляются по заранее составленному годовому графику, который заранее публикуется на сайте предприятия. Кроме того, управляющая компания должна, со своей стороны, за две недели разместить на придомовой территории соответствующие уведомления.