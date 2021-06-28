Севастополец пытался взорвать железнодорожный мост в Крыму

Житель Севастополя 22 лет планировал взорвать ж/д мост в Инкермане. Он был задержан правоохранительными органами, передает «Коммерсант», ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

В Керчи два авто слетели с моста, в результате чего погиб человек Севастопольца задержали в мае этого года. У него на квартире были обнаружены все необходимые материалы для изготовления бомбы.

«Он придерживался идей анархизма, позиционировал себя рьяным противником действующей власти», — уточнил источник.