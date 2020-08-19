Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Севастополец стал чемпионом первенства Крыма по велоспорту. Никита Конопатский – чемпион первенства Севастополя и участник городской сборной. 80 спортсменов со всего полуострова боролись за места на пьедестале в течение трёх дней. Соревновательной трассой стал маршрут в Красноперекопском районе: от села Орловка до села Воинка. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

14 августа участники первенства Крыма по шоссейному велоспорту преодолели критериум (гонка с финишами) с дистанцией 20 км.

«Никита занял 2 место», — рассказала старший тренер сборной команды Севастополя по велоспорту Елена Журавлёва.

15 августа состоялась индивидуальная гонка на время с дистанцией 20 км. Юный севастопольский велоспортсмен выиграл гонку в своей категории (юноши 14 лет) с результатом 35 мин 46 с и средней скоростью 33,5 км/ч. 16 августа состоялась групповая гонка на 30 км, 3 круга.

«Все решил мощный финиш Никиты. Равных ему не было ни в гонке, ни в финише!», — прокомментировала старший тренер городской сборной.

Никита Конопатский занимается у тренера Алёны Анисимовой в спортивной школе №7 в Балаклаве.