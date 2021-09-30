Севастополец убил мужчину, который вмешался в его сору со спутницей

В Севастополе расследуют уголовное дело в отношении местного жителя, нанесшего мужчине несколько ударов ножом, отчего тот скончался, передает пресс-служба крымского управления СК.

Житель Симферополя получил 11 лет колонии за торговлю наркотиками Инцидент произошел 24 сентября в одном из заведений на набережной. Так, между севастопольцем и его спутницей произошел конфликт, в которой вмешался другой посетитель бара. В результате 52-летний мужчина, вмешавшийся в сору, получил смертельные травмы.

«Ранее судимый севастополец нанес 52-летнему мужчине несколько ножевых ранений в область груди, в результате которых потерпевший скончался в больнице», — уточнили в ведомстве.