Севастополец украл 13 наручных часов и был задержан

Правоохранители задержали 21-летнего жителя Севастополя, который подозревается в краже 13 наручных часов, передает пресс-служба севастопольского главка МВД.

Крымчанин незаконно продавал бытовую технику и присваивал себе деньги Согласно информации ведомства, накануне вечером в одном из городских ТЦ молодой человек разбил витрину одного из закрытых бутиков и похитил оттуда наручные часы. Общая сумма ущерба — 30 тысяч рублей.

«Украденное имущество злоумышленник сразу же сбыл в ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого», — рассказали в ведомстве.