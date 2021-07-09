Севастополец заявил о проблеме с получением сертификата о прививке от COVID-19

В Севастополе появляются первые жалобы на сложности получения сертификата после прививки от COVID-19, пишет новостной портал ForPost.

За последнее время количество желающих вакцинироваться резко увеличилось. Вероятно, сказывается тревога, связанная с новой волной заболеваний, возможный ввод ограничений для непривитых, активная работа медиков по разъяснению, почему прививаться необходимо.

Однако ажиотаж спровоцировал проблемы: в некоторых регионах возникли перебои с вакциной, не всегда оперативно выдаётся сертификат. Как раз с такой сложностью и столкнулся читатель ForPost Александр Иванович Ладохин.

«Давно сделал прививки, но получить сертификат — проблема. Очень долго поликлиники посылают данные в Госуслуги. Я так не смог получить справку», — пожаловался он.

Первый компонент прививки мужчина получил 19 мая в поликлинике ул. Супруна, второй – через три недели, 9 июня. Проблема вскрылась, когда Александр Иванович пришёл в волонтёрский центр «Мы вместе», чтобы распечатать сертификат. На портале «Госуслуг» не удалось обнаружить информации о сделанной им прививке.

«Они спрашивают: а вы вообще прививку делали? Да, говорю, вот у меня и бумажка есть. Поискали-поискали и сказали: вы у нас такой не один, сходите в поликлинику и узнайте».

В поликлинике дали такое объяснение: задержка связана с большим числом прививающихся, но волноваться не стоит, так как сертификат обязательно будет. Просто позже, так как поликлиника не успевает передавать данные о прививках. И опять отправили на «Госуслуги».

Александр Иванович утверждает, что проблема это не частная, а общая. При этом, как показывает практика, у привившихся зимой и весной никаких проблем с получением сертификата не возникло.

Источники ForPost сообщили, что в последнее время проблемы есть не только в Севастополе, но и в других регионах. Данные поступают в федеральный регистр вакцинированных. Раньше система работала без сбоев, но лавинообразный рост числа прививающихся её перегрузил.

«Медики вынуждены иногда вносить данные о привитых по ночам, потому что в другое время система не работает. Они не виноваты», — рассказал человек, знакомый с ситуацией.

И это при том, что в некоторых крупных города от наличия официальной бумаги зависит возможность поесть в кафе. Во многих южных городах скоро заселиться на отдых можно будет только с подтверждением о сделанной прививке.

По словам собеседника ForPost, масштаб проблемы всем понятен — и поиск решения идёт. Что касается конкретного случая, в пресс-службе Департамента здравоохранения попросили передать Александру Ивановичу совет обратиться к заведующей поликлиникой — это поможет выяснить, в чём причина огорчившей его ситуации и переданы ли данные о получении им вакцины в федеральный регистр.