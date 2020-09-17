Севастополеведение должно стать обязательным уроком во всех школах города – педагоги

Севастополеведение вновь хотят сделать обязательным предметом. 5 лет назад, подстраиваясь под новые стандарты российского школьного образования, его перевели в разряд внеурочной деятельности. Предмет продолжают преподавать в севастопольских школах в качестве факультативного, однако это создаёт дополнительные трудности при организации учебного процесса. Вопрос обсудили 16 сентября на ежегодном методическом собрании преподавателей Севастополеведения.

В прошлом учебном году курс Севастополеведения во внеурочное время преподавался в 55 школах города. Ещё в 11 – предмет входил в число обязательных уроков. Таким образом, с историей и культурой родного города учеников знакомили практически во всех средних учебных заведениях. Такие данные приводит региональный Институт развития образования. Ежегодно учреждение инициирует методические совещания учителей Севастополеведения, где подводятся итоги минувшего учебного года и ставят планы на новый. Значимость курса понимают все – впервые этот предмет появился в городских школах 20 лет назад.

ЕКАТЕРИНА ПОЛИВЯННАЯ, методист Институт развития образования Севастополя: «Автором этого курса, этого большого образовательного и патриотического проекта является Екатерина Борисовна Алтабаева. Писались учебники, составлялись программы именно для того, чтобы дополнять, интегрировать знания по истории нашего города в историю как предыдущей страны, так и нынешней. Это была самая главная задача. Воспитание патриотизма, ценностей духовно-нравственных, любви к своему городу – таковы были цели».

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Когда мы были в составе Украины, нам нужно было, и, собственно, это было нашей главной задачей, дать объективную информацию об истории юго-западного Крыма в целом и Севастополя, когда он был основан. потому что мы понимали, что учебные курсы, которые преподаются детям, никоем образом не могут называться объективными. А вот когда мы вернулись домой, нам очень важно, чтобы дети всех возрастов постигали историю того места, где они живут».

Однако после возвращения Крыма в состав Российской Федерации возникла сложность. Учебный план российского образования оказался более плотным. Поэтому предмет реализуется как факультатив или электив. А это гораздо меньше времени и возможностей для преподавателей. Педагоги уверены: полноценные систематизированные знания способен дать только формат классических уроков.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Это вопрос, который нужно решать не только в Севастополе. Это вопрос, который нужно решать на федеральном уровне, потому что если историко-краеведческий компонент будет в образовательных стандартах Российской Федерации будет включён в раздел обязательных, тогда да – он будет преподаваться как урок. Это работа, которую и мне нужно проводить на федеральном уровне».

Несмотря на формат, в котором приходится работать, преподаватели Севастополеведения всеми силами стараются передать своим ученикам любовь и уважение к городу, его истории, к нашим героическим предкам.

ЕКАТЕРИНА ПОЛИВЯННАЯ, методист Институт развития образования Севастополя: «Очень был плодотворным этот год. Благодаря деятельности педагогов у нас появилось методическое пособие, в которое включены рабочие программы. Авторами этих рабочих программ по курсу севастополеведение были наши учителя».

В планах – новая редакция существующих учебников по Севастополеведению. В последний раз они были переизданы в 2014 году. Теперь нужно внести новые изменения. Но не в смысловое наполнение учебников, а в структуру курса, чтобы он соответствовал программам по Истории. Так дети смогут параллельно изучать события, происходившие в одно время в мире, стране и родном городе.

София Драговоз, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»