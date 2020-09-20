Севастопольская «Дармарка» предлагает бесплатный обмен вещами

В Севастополе не в первый раз планируют провести эко-мероприятие, которое получило название «Дармарка». По своей сути – это та же ярмарка, только предлагаемые на ней вещи можно приобрести совершенно бесплатно. Также приветствуется обмен всевозможными предметами.

КСЕНИЯ КАЛАШНИКОВА, организатор эко-мероприятия «Дармарка»: «Дармарка – это хорошее доброе мероприятие. Можно сказать, социально-культурное. Оно направлено на то, чтобы люди могли прийти к нам и поделиться тем, что у них есть в избытке. Девиз нашего мероприятия «Дари, что можешь, бери, что хочешь!»

Приносить на дармарку можно самые разные вещи, которые по тем или иным причинам больше вам не нужны. Главное, чтобы они были чистыми и пригодными для дальнейшего применения.

КСЕНИЯ КАЛАШНИКОВА, организатор эко-мероприятия «Дармарка»: «Это может быть любая вещь. Чаще всего приносят, конечно, одежду, обувь. Например, что-то перестало подходить по размеру или разонравилось, и человек вместо того, чтобы относить в мусорку, приносит к нам на мероприятие».

Проведение ближайшей дармарки в Севастополе планируется в октябре. Предполагаемая площадка проведения – экопарк «Лукоморье».

КСЕНИЯ КАЛАШНИКОВА, организатор эко-мероприятия «Дармарка»: «Где-то, может быть, к концу месяца. Погода ещё будет позволять. Думаем, что это будет на открытой площадке».

Можно ли на бесплатной ярмарке брать вещи без обмена? Какие площадки действуют во время проведения эко-акции? Что происходит с вещами, оставшимися невостребованными? На эти и другие вопросы в программе «Актуальное интервью» ответит организатор эко-акции «Дармарка» в Севастополе Ксения Калашникова.