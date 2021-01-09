Севастопольская девочка с ДЦП выиграла всероссийский конкурс по вокалу

Севастопольская шестилетняя девочка Валерия Гулиева с диагнозом «детский церебральный паралич» выиграла всероссийский конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир внутри нас». Теперь семья надеется попасть в Санкт-Петербург на церемонию награждения.

ВАЛЕРИЯ ГУЛИЕВА, победительница всероссийского конкурса «Мир внутри нас»:

«Мамочка милая,

Мамочка моя,

Самая добрая

И любимая!»

С песней «Мама» шестилетняя Лера выиграла всероссийский фестиваль. До этого девочка стала победительницей городского вокального конкурса. Все выступления и особенно каждая новая победа мотивируют маленькую певицу ходить. Несмотря на сложный диагноз – детский церебральный паралич – Лера больше всего любит проводить время на сцене.

ВАЛЕРИЯ ГУЛИЕВА, победительница всероссийского конкурса «Мир внутри нас»:

«По дорожке в божий храм мы с тобой идём,

И повсюду слышится колокольный звон –

Это храм нас зовёт,

Это праздник идёт».

С трёх лет девочка занимается вокалом в Центре социальной реабилитации «Родник». В ноябре педагог отправила заявку Леры на конкурс. Родители признаются, совсем не надеялись на победу, ведь в шести номинациях конкурса участвовало более 500 человек. И вот в преддверии Нового года организаторы опубликовали список призёров. Маленькая Лера – единственный победитель в своей номинации. Но вскоре радость омрачило осознание: средств, чтобы поехать в Санкт-Петербург на церемонию награждения, у семьи нет.

ЮЛИЯ ГУЛИЕВА, мама Леры: «Чтобы до конца ребёнок ощутил радость победы, нам надо ехать в Питер, что, конечно, в нашей ситуации… Вот у нас одна операция прошла, сейчас в мае вторая операция, и после неё нужны аппараты, которые будут заказываться, скорее всего, через Москву. И омрачилось в плане, что это действительно не копеечная поездка в Питер».

Семья откладывает все средства на предстоящие процедуры и аппараты, необходимые для реабилитации. Денег для поездки на церемонию награждения недостаточно. Связаться с родителями маленькой певицы и узнать, как оказать помощь, можно по телефону +7(978)559-12-16. Также контакты Юлии – мамы девочки – можно узнать в редакции «Независимого телевидения Севастополя».

Мария Демешева, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»