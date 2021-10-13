Севастопольская горбольница №9 ищет медперсонал для работы с заболевшими COVID-19

Севастопольской горбольнице № 9 нужен медицинский персонал для работы с заболевшими COVID-19 в пансионате «Изумруд». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения.Указывается, что это дневная и сменная работа.Ищут терапевтов (зарплата от 125 тысяч рублей), стажёров по направлениям лечебное дело или педиатрия, ординатура по клинической медицине (зарплата от 120 тысяч рублей), медсестёр (зарплата от 70 тысяч рублей), санитаров (зарплата от 41 тысячи рублей).Суммы указаны для работы на полную ставку. Желающим устроиться на работу нужно обратиться в отдел кадров по телефонам 63-03-20, +7 (978) 789-18-89.