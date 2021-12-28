Севастопольская мастерица создаёт новогодние игрушки по старинной технологии

Изысканные или простые, строгие или игривые, яркие или сдержанные. Все они разные, но где бы ни появились эти куклы, внимание будет приковано только к ним. Севастопольская мастерица Юлия Довгань не жалеет времени и сил для проработки детализации, образов и даже сказочных историй.

Много лет назад жизнь столкнула мастерицу с куклами. После школы Юлия поступала в Одессу в театрально-художественное училище на кукольника бутафора, однако не сложилось. После осваивала педагогические азы и даже швейное мастерство. Окончила один из московских ВУЗов – Юлия квалифицированный дизайнер.

ЮЛИЯ ДОВГАНЬ, мастер авторской куклы, дизайнер интерьера: «Это увлечение так вот затянуло, что… Я не могу сказать, что я прямо так ударно работаю в этом направлении, но по настроению. То есть, вот когда что-то зацепит и начинаешь делать какой-то определённый цикл».

Автор кукол ручной работы продемонстрировала, как создаётся советская ватная игрушка, особенно популярная в новогодние праздники.

ЮЛИЯ ДОВГАНЬ, мастер авторской куклы, дизайнер интерьера: «Ватная игрушка пережила своё второе рождение уже после революции. И очень приятно, что артель по ватной игрушке находилась даже в Севастополе. Так что наш Севастополь тоже с ватной игрушкой отмечен и отмечен, как артель изготовления в Севастополе Деда Мороза и Снегурочки – основное направление было».

Игрушки из ваты по старинной технологии делать несложно. Главное – знать некоторые секреты новогодних украшений и иметь фантазию. Подробнее об этом смотрите в новом выпуске программы «Сделано в Севастополе» – «Искусство куклы: мир волшебства Юлии Довгань».