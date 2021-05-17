Севастопольская полиция проверила жителей дикого лагеря на склоне Фиолента

После выхода сюжета телеканала НТС о том, что на склоне мыса Фиолент в районе остановки «Маяк» появилось отдельное нелегальное поселение из местных жителей и туристов, севастопольская полиция провела проверку.

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По информации пресс-службы УМВД России по Севастополю, в ходе двух проведённых в ночное и дневное время рейдов сотрудниками полиции были опрошены 32 человека.

Фото: vk.com/sev.blacklist

Жителей склона проверили на причастность к преступлениям, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, а также нахождения в розыске. Итог проверки – нарушений общественного порядка и каких-либо признаков преступлений не выявлено. Теперь перед сотрудниками полиции стоит задача – проверить законность проживания «дикарей» на указанном склоне Фиолента.