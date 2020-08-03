Севастопольская прокуратура нашла нарушения в работе дельфинариев

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Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения в работе дельфинариев в Артиллерийской бухте и в районе Парка Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры установили, что на момент проверки в дельфинариях не было документации, которая подтверждает происхождение и безопасность продуктов для кормления животных.

Также установлено, что дельфинарий, расположенный в Артиллерийской бухте, осуществляет свою деятельность в акватории Черного моря в отсутствии договора водопользования.

Прокуратура потребовала устранить эти нарушения. Кроме того, межрайонный природоохранный прокурор направил в суд иск. По данным пресс-службы ведомства, в нем – требование запретить дельфинарию в Артбухте использовать бассейн, набережную, а также осуществлять забор и сброс морской воды в акваторию Чёрного моря, пока водный объект не будет официально предоставлен в пользование.

Иск будет рассматривать Ленинский районный суд.