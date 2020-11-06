Севастопольская школьница получила миллион рублей в финале «Большой перемены»

В «Артеке» завершился суперфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена». Одним из победителей стала севастопольская школьница Дарья Мусиенко. Ученица 11 класса получила один миллион рублей и 5 дополнительных баллов к портфолио при поступлении в вузы. На первом этапе конкурса девочка выбрала одно из девяти направлений – «Помни!», и предложила свой подход к модернизации севастопольского Военно-исторического музея фортификационных сооружений.

ДАРЬЯ МУСИЕНКО, победитель суперфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена»: «Я решила на заочном этапе посвятить своё решение модернизации музея подводных лодок в Севастополе, так как аналогов ему в Российской Федерации нет. А на очных этапах – в полуфинале и финале – я занималась решением кейса о социальном и молодёжном предпринимательстве».

Дарья Мусиенко – отличница учёбы. Шестнадцатилетняя миллионер мечтает поступить в Санкт-Петербургский химический университет, изобретать вакцины и помогать людям. Готовиться ко всем этапам конкурса школьникам помогали наставники.

ОЛЕСЯ ЖДАНОВА, директор севастопольской частной православной школы «Мариамполь»: «У нас был ещё один участник. Он дошёл до полуфинала – это одноклассник Даши, Евгений. А Даша вышла в суперфинал. Конечно, мы готовились ко всем кейсам. Наставник идёт до конца. Конечно, это общая победа – не только Даши и наставника, это победа всей школы, потому что нам помогали учителя».

Победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. В финал вышли четыре севастопольских школьника, а победили в финале трое: кроме Дарьи Мусиенко – Вероника Хаджимухамедова (10 класс, школа №45 с углублённым изучением испанского языка) и Кирилл Приходько (10 класс, школа № 3 с углублённым изучением английского языка имени Александра Невского»).

Конкурс «Большая перемена» прошёл впервые и станет ежегодным. Новый сезон стартует в марте 2021 года. Участвовать в конкурсе в следующем году смогут не только старшеклассники, но и ученики 5-7 классов. О том, как подготовиться к конкурсу, чтобы стать победителем, и как севастопольская школьница намерена потратить один миллион рублей – в новом выпуске программы «Актуальное интервью».