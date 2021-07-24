Севастопольская УК «ЦЕНТР» продолжает собирать проблемы жильцов

Некачественное или несвоевременное предоставление коммунальных услуг жителям города. Вот те проблемы, которые беспокоят севастопольцев из года в год. Так, жители домов по улице Силаева, 3 и Силаева, 5 на протяжении долгого времени вынуждены устранять такие проблемы самостоятельно. 22 июля руководство управляющей компании «Центр» вместе с сенатором Сергеем Колбиным и начальником Главного контрольного управления Правительства города Вячеславом Аксёновым встретились с горожанами и обсудили накопившиеся вопросы.

«Проблема дикая в подвалах с трубами отопления. Я каждый год сам лично покупаю за свои деньги и латаю дырки, хомуты ставлю».

Нехватка парковочных мест, отсутствие сушилок для белья, грязь в подъездах. Эти и многие другие проблемы были хорошо известны прошлому руководству ООО УК «Центр». Однако по счетам жильцы платили исправно, а порядка так и не было. У севастопольцев появилась надежда, что благодаря вмешательству представителей власти дела тронуться с места.

СЕРГЕЙ КОЛБИН, сенатор Российской Федерации: «Район Силаева, 3, Силаева, 5 – очень старый район, здесь домам по пятьдесят лет. За полтора года многое успели сделать, но не всё, конечно, то, что планировали в 2019 году. Людей волнует, кто же будет убирать в подъездах, людей волнует, куда делись дворники. Больше всего, конечно, вопросов задают люди по ЖКХ и по благоустройству. Мы присутствуем здесь, почему, потому что мы людям говорим, что мы людей не бросаем».

По наблюдениям начальника Главного контрольного управления Правительства Севастополя Вячеслава Аксёнова, руководитель УК «Центр» может изменить сложившеюся ситуацию к лучшему.

ВЯЧЕСЛАВ АКСЁНОВ, начальник Главного контрольного управления Правительства Севастополя: «Эти вопросы мы сегодня обсуждали с участием руководителя управляющей компании, и он объяснил людям, что работы по замене труб в подвалах будут проведены в ближайшее время. Конкретно он сказал, что эти работы начнутся в августе».

Руководство ООО УК «ЦЕНТР» активно демонстрирует готовность к решению вопросов севастопольцев, однако горизонт работ предстоит внушительный.