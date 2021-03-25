Севастопольские аграрии заканчивают весеннюю обрезку виноградной лозы

Севастопольские аграрии заканчивают весеннюю обрезку на виноградниках. Это важнейший этап ухода. Виноградарям нужно успеть убрать лишние побеги до наступления тёплой и солнечной погоды. В 2021-м (в отличие от прошлого года) сезон начинается благополучно для местных аграриев. В этом им помогла погода. Вдобавок более 260 миллионов рублей заложили в бюджете местные власти на финансовую поддержку виноградарей.

Обрезка лозы – начало виноградарского сезона для севастопольских аграриев. Это самый важный и ответственный этап. Примерно через неделю начнётся подвязка и установка шпалеры – специальной поддерживающей конструкции, которую будут обвивать стебли винограда. Правильная обрезка поможет формироваться крупным гроздьям ягод. В этом году процесс длится с декабря до конца марта – прихода тёплой и солнечной погоды, когда по лозе пойдёт сок.

ВЯЧЕСЛЯВ ГАРКАВЫЙ, директор по сельскому хозяйству ООО «Агрофирма «Золотая балка»: «Закончить обрезку мы должны до начала сокодвижения. Дальше по сокодвижению идёт подвязка, потому что когда лоза насытилась водой, она более гибкая и хорошо ложится на шпалеру, чтобы можно было её положить без заломов и повреждений».

Севастопольской агрофирме «Золотая балка» принадлежит 1500 гектаров виноградников сортов Рислинг, Шардоне, Пино, Алиготе, Кацители, Мерло, Каберне, Бастардо. Сезон-2021 начинается для виноградарей благополучно в сравнении с прошлым засушливым годом, ведь выпал большой объём осадков.

ВЯЧЕСЛЯВ ГАРКАВЫЙ, директор по сельскому хозяйству ООО «Агрофирма «Золотая балка»: «Как бы свою норму по этому сезону уже добрали. Но дай Бог, чтобы эти осадки продлились и до уборки, чтобы виноград восстановил после сильной засухи и стресса прошлого года свои силы этой влагой. Мы соответственно ему помогаем, подкармливаем различными удобрениями, различными виноградными практиками, чтобы восстановить его силы прошлого года и получить хороший урожай в текущем году».

В Севастополе занимаются производством вина более 20 винодельческих хозяйств. Среди них как крупные, основанные в советское время агропромышленные комплексы, так и фирмы, образованные 5-10 лет назад, только начинающие свой путь развития.

ВАДИМ КИРПИЧНИКОВ, директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Правительства Севастополя: «Практически все они так или иначе получают субсидии из федерального бюджета. Напомню, что в программе в 2021 году заложено 267 миллионов рублей. Эти деньги заложены и на уход, и на обрезку, на высадку новых саженцев, на шпалеру. И на закладку новых виноградников, на раскорчёвку старых виноградников, которые уже отжили свой срок. Соответственно происходит работа по раскорчёвке и высадке новых молодых саженцев. И в том числе на распашку новых земель под новые виноградники».

В Севастополе создан агропромышленный кластер. В него входят не только виноградарство, но и производство косточковых и других культур, которые выращивают на территории города. Но согласно утверждённой стратегии развития Севастополя приоритетной сельскохозяйственной отраслью является виноградарство и виноделие.

Маргарита Борисенко, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»