Севастопольские депутаты дали рекомендации Севнаследию

Севастопольские депутаты составили список рекомендаций к работе Севнаследия по итогу отчета о работе Управления за 2019 год. На пленарном заседании в четверг 17 декабря документ представил глава постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов. Парламентарии составили 7 пунктов, по которым Севнаследию рекомендуется провести работу в ближайшее время. Это, в том числе, утверждение требований градостроительного регламента в границах исторического поселения Севастополя.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Напомню, что до сегодняшнего дня юридически значимых градостроительных регламентов в границах территории исторического поселения не существует. В 2016 году был принят приказ Министерства культуры, в январе 2017 года мы договорились с Департаментом государственной охраны культурного наследия в Москве о подготовке такого юридически значимого документа».

Тем не менее, отметил парламентарий, за 3 года в Севастополе так и не создали такого юридически значимого документа. Вячеслав Горелов также предложил рассмотреть вопрос о внесении подпорных стен, входящих в границы исторического поселения города, в предмет охраны поселения. Кроме того, в постановлении, представленном на пленарном заседании значится пункт о корректировке документов, регламентирующих деятельность в границах Древнего города Херсонес Таврический и крепостей Чембало и Коломита.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «В некоторых случаях приказ чрезмерно строг, а в некоторых чрезмерно мягок. Когда он чрезмерно строг, это касается земельных участков, которые расположены среди сложившейся застройки. И когда люди покупают эти земельные участки и приходят в Департамент архитектуры за ГПЗУ, им выдают нулевые документы, ссылаясь на этот приказ, потому что строить там нельзя, а вокруг уже стоят дома, которые Министерство культуры не захотело увидеть».

В то же самое время, отметил Вячеслав Горелов, на некоторых прибрежных территориях допускает строительство крупных зданий. Еще одна рекомендация, важность которой подчеркнул депутат, определение лиц, ответственных за сохранность памятников и объектов культурного наследия города-героя.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Буквально в этом году на комитете мы рассматривали ситуацию, которая сложилась на 11-й береговой батарее. И выяснилось, что между Департаментом по имущественным и земельным отношениям и Севнаследием нет четкого понимания на предмет того, кто же является собственником этого объекта. Такая ситуация характерна для очень многих объектов».