Севастопольские депутаты попросят Госдуму разработать закон о выморочном имуществе

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Севастопольские депутаты обратятся в Государственную Думу России с просьбой разработать федеральный закон, регламентирующий выявление и переход в собственность страны выморочного имущества. Соответствующий документ поддержали в местном парламенте 24 февраля. По словам депутата Законодательного собрания Севастополя Вячеслава Камзолова, этот вопрос уже рассматривался на постоянном комитете по городскому хозяйству в связи с обращением его коллеги Антона Пархоменко.

ВЯЧЕСЛАВ КАМЗОЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «На данный момент такой федеральный закон не принят. С учётом того, что имущество, оставшееся без владельца и без претендентов на наследство, нередко становится объектом правонарушений, с целью улучшения межведомственного взаимодействия при оформлении в собственность субъекта РФ или ответственность муниципального образования выморочного имущества Законодательное собрание Севастополя обращается с просьбой рассмотреть возможность разработки и принятия соответствующего федерального закона».

Сам инициатор рассмотрения данного вопроса – Антон Пархоменко – напомнил, что имущество умерших людей, не имевших наследников, переходит к государству, которое затем использует его для социальных нужд. Как отметил депутат, в нашем городе этот механизм регулируется нормативно-правовым актом Правительства Севастополя, но разработанный порядок действует весьма слабо.

АНТОН ПАРХОМЕНКО, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Почему применяется слабо? Это факт, установленный прокуратурой: потому что отсутствует другая очень важная часть – это выявление такого имущества. Оно не прописано никак и ничем не зафиксировано».

В качестве примера парламентарий привёл обращение одного из севастопольца по поводу заброшенной квартиры.

АНТОН ПАРХОМЕНКО, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Я написал письмо. Порядка у нас нет, начинается всё с момента поступления информации. Я как депутат пишу письмо, что по обращению гражданина, что по такому-то адресу есть имущество с признаками выморочности, отправляю это письмо в Фонд госимущества в 2021 году. Ответа я не получил до сих пор».

По словам Антона Пархоменко, позиция Фонда госимущества такова, что для регулирования этого вопроса необходим именно федеральный закон, однако разработка и принятие такого документа – процесс не быстрый.

АНТОН ПАРХОМЕНКО, депутат Законодательного собрания Севастополя: «При этом ничего абсолютно не мешает сегодня-завтра разработать в ДИЗО соответствующий порядок и эффективно и рационально его использовать для того, чтобы имущественная казна города пополнялась такими объектами. Тем самым мы перекроем пути возникновения теневых схем, которые, я уверен, существуют».