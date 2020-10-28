Севастопольские депутаты выступают против вырубки деревьев на площади Восставших. Парламентарии считают, что повторная попытка сноса здоровых насаждений выглядит крайне противоречиво с морально-этической точки зрения. Такую оценку действиям рабочих, которые срубили деревья у здания Управления МВД России по Севастополю, дал председатель постоянного комитета Законодательного собрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов. По его словам, ранее использовавшийся правоохранителями аргумент о необходимости ремонта подпорной стены, не имеет никакого отношения к растущим там хвойным.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Кроме того, в проектно-сметную документацию не заложен ремонт подпорной стены. Если бы эта связь была однозначной – тогда бы снос деревьев сопровождался бы ремонтом подпорной стены. А этого нет».

Ранее в Управлении МВД России по Севастополю заявляли, что вырубка деревьев – не их инициатива. Однако, как выяснилось позже, порубочный билет был выдан как раз на обращения правоохранителей.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Не хотел бы, честно говоря, комментировать то, что произошло, с точки зрения противоречивых ответов. Что скорее всего было принято решение пока не будоражить общественное мнение, подождать завершения каких-то политических событий, которые были в сентябре, а уж потом потихоньку эти деревья сносить. Возможно это так – возможно не так. Как мне кажется, то, что произошло, доверия ни к Законодательному собранию, ни к исполнительной власти, ни к тем, кто занимается охраной правопорядка в Севастополе происходящее не добавило».

Вячеслав Горелов добавил, что депутаты направят обращения в адрес губернатора города и в Управление МВД России по Севастополю с просьбой сообщить об окончательно принятом решении по этим деревьям и принять все меры по их сохранению.