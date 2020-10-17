Севастопольские экологи нашли строителей-нарушителей в Ушаковой балке

Во время совместного рейда севастопольскими экологами были замечены строители, грубо нарушавшие нормы действующего законодательства. В Ушаковой балке — особо охраняемой природной территории – во время реконструкции школы-интерната №4 рабочие устроили настоящую свалку, повредив зелёные насаждения.

Прямо из окна четвертого этажа летит строительный мусор. Внизу – целая гора высотой до второго этажа. Такую картину обнаружили севастопольские экологи во время совместного рейда с представителями общественного совета Севприроднадзора. Строители во время реконструкции школы-интерната №4 в Ушаковой балке грубо нарушили экологические нормы.

СЕРГЕЙ КРЕНЦ, руководитель Севастопольского отделения Российского экологического общества: «Мы находимся на территории, где находится особо охраняемая природная территория, и зафиксировали сейчас то, что складируются отходы производства работ строительных непосредственно на территории особо охраняемой природной территории».

Вокруг разбросаны остатки стульев, диваны и стеллажи — строители устроили настоящую свалку, повредив зелёные насаждения. Строительный мусор сброшен прямо на открытый грунт, без использования специальных контейнеров-накопителей. Только после составления протокола и акта со стороны общественной экологической комиссии, рабочие стали убирать строительный мусор в Камаз при помощи бульдозера.

СЕРГЕЙ КРЕНЦ, руководитель Севастопольского отделения Российского экологического общества: «То, что мы сегодня видим здесь – это наверно, либо халатное отношение производителя работ к тем требованиям, которые структуры Правительства прописали, либо откровенное нарушение законодательства, которое чётко прописывает, что все работы должны производится в строгом соответствии с теми требованиями, которые органы власти выдают при разрешении при производстве работ».

Ушакова балка – особо охраняемая природная территория. Здесь запрещена всякая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. Во время рейда экологи также обнаружили траншею, при создании которой строители повредили корневую систему множества деревьев. Факт выживания деревьев после этого – под вопросом. По мнению экологов, соблюдать нормы действующего законодательства в области экологии не сложно – нужно всего лишь их знать.

НИКОЛАЙ ИВАНОВ, руководитель севастопольской общественной организации «Эко-клуб»: «Строитель в первую очередь должен был установить информационные таблички о том, что тут проводятся работы. Второе – он должен был на территории проведения работ установить бункеры-накопители, в которые непосредственно этот строительный мусор должен был отгружаться и вывозиться компанией, с которой у них заключены договоры. Зелёные насаждения, попадающие в зону земляных работ должны были быть огорожены специальной сеткой или деревянными щитами».

По итогам рейда был составлен акт проведения общественной экологической комиссии, который будет передан в Севприроднадзор. В ведомстве определят уровень нанесённого ущерба и привлекут виновных лиц к ответственности.

Николай Кузнецов, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»