Севастопольские главврачи готовы провести экскурсию для антипрививочников в «красной зоне»

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24 ноября главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко написал открытое письмо известным противникам вакцинации, среди которых актеры Мария Шукшина и Егор Бероев, депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Петр Толстой, музыканты Юрий Лоза и Константин Кинчев. Доктора поддержали коллеги десяти крупных ковидных госпиталей страны, в том числе и севастопольские медучреждения, которые каждый день борются с COVID-19.

«Противники вакцинации продолжают убеждать севастопольцев, что прививку делать не нужно. Всех, кто до сих пор считает, что вакцина нанесёт вред, приглашаю в наш стационар. Мы посетим детские и взрослые отделения, а также реанимацию — разумеется, с соблюдением всех мер безопасности и сохранением медицинской тайны», — сказала главврач городской инфекционной больницы Инга Матяж.

Кроме «экскурсии», антипрививочники по желанию могут провести день с теми, кто лечит пациентов в амбулаторных условиях.

«Мы вместе навестим пациентов, которые после выписки из стационара стали паллиативными пациентами и не могут дышать без кислородного концентратора. Искренне надеюсь, что, посмотрев на всё изнутри, вы аргументировано измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», – говорит главврач больницы № 4 Валентина Гавриляк.

Действие вакцины «ГамКовидВак» признано на международном уровне. Прививки – это способ борьбы с коронавирусной инфекцией. Главный врач городской больницы № 9 Елена Волкова призвала севастопольцев обращать внимание на медицинские исследования.

«Наша статистика заболеваемости и смертности показывает, что наиболее тяжело инфекцию переносят непривитые люди. А вот среди тех, кто привился, доля заболевших составляет менее процента, и переносят COVID-19 они намного легче», — подчеркнула Волкова.

В очередной раз медики Севастополя призывают жителей региона сделать прививку от коронавируса, чтобы сдержать распространение инфекции.

«Всем, кто ещё этого не сделал, следует вакцинироваться как можно скорее: чем больше людей будет привито и в максимально короткие сроки, тем быстрее мы ограничим циркуляцию вируса, затрудним ему возможность мутировать, ослабим его. Подумайте не только о себе, но и о тех, кто слабее вас – детях, пожилых родителях. Прививаясь, вы защищаете и их тоже!» – призвал главврач горбольницы № 1 Андрей Коситченков.