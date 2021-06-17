Севастопольские коммунальные службы готовы к проливным дождям. Об этом сообщил глава Департамента городского хозяйства Евгений Горлов на специально собранном совещании в Правительстве города, где обсуждалось ухудшение погодных условий. Чиновник рассказал, что коммунальщики мониторят дворы и общественные пространства на предмет сухостоев и аварийно-опасных деревьев, которые могут обрушиться при сильном ветре.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя:

«- У нас работает 4 бригады и 7 единиц техники – это водоканал. Мы с автодором проводим обследование ливнёвой канализации. У нас работают канаво-промывочные машины две.

— Сейчас где-нибудь есть подтопленные участки?

— Нет. Мы ведём мониторинг, у нас сформированы аварийных служб. У нас 41 бригада по городу, включая управляющие компании, организации, которые занимаются содержанием территорий».

Кроме того, специалисты разместят контактные телефоны экстренных службв социальных сетях. Сформированные бригады будут дежурить по городу и в ночное время. Глава города поручил предупредить жителей Севастополя об ухудшении метеоусловий, попросить оставаться дома в ночь на 18 июня и не парковать машины под деревьями.