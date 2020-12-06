В субботу стало известно, что севастопольские медики получат 22 дополнительных машины. Соответствующее поручение губернатор города Михаил Развожаев дал на внеплановом заседании Правительства.

«15 автомобилей переданы в распоряжение больниц из подведомственных организаций и администраций. Насколько знаю, новые машины тоже поступают, их надо передать больницам, чтобы в понедельник они уже вышли на линии», – поручил Михаил Развожаев.

Вице-губернатор Алексей Парикин доложил, что Правительство закупило 7 машин, еще 15 автомобилей в пользу медиков перераспределены как из правительственного гаража, так и подведомственных учреждений.