Севастопольские медики смогут бесплатно посещать Театр имени Луначарского

Севастопольские медицинские работники и члены их семей смогут бесплатно посещать спектакли Театра имени Луначарского. Соответствующее соглашение 3 июля заключили Департамент здравоохранения и Главное управление культуры, сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. Так в городе решили поблагодарить врачей, а также средний и младший медперсонал за самоотверженную работу во время пандемии.

Ещё в первые дни обязательной самоизоляции Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского выступил с инициативой сыграть для медиков лучшие спектакли репертуара в первые месяцы после возобновления работы.

Учитывая напряженный график работы врачей и медицинского персонала, было решено играть не целевые спектакли, а оставлять на каждый спектакль в репертуаре театра специальную квоту – не менее 10% от общей вместимости зала (это 70 мест).

Соглашение будет действовать в течение всего сезона – до сентября 2021 года, но затем, вероятно, его продлят.