Севастопольские НКО получили советы по развитию от региональных и федеральных экспертов

Севастопольские общественники представили свои идеи на конкурсе социальных проектов. Презентация прошла в стенах Торгово-промышленной палаты Севастополя 15 февраля. Региональные и федеральные эксперты оценили выступления представителей НКО и городских инициативных групп и дали советы по дальнейшему продвижению и развитию проектов. Из десяти участников будут определены два победителя, которые получат возможность отправиться на всероссийский форум «Живые города».

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРИН, руководитель проекта АНО «Центр формирования гражданской культуры»: «Сегодня мы презентуем проект «Театральная улица», который растёт, развивается, масштабируется и предстаёт в разных ипостасях. И сегодня хочется получить какие-то возможности для развития этого проекта, получить обратную связь от экспертов. А любой форум – это, в первую очередь, взаимодействие с коллегами. То есть познакомиться с новыми интересными деятелями из разных регионов – это всегда ресурсы, это всегда опыт. Плюс образовательная программа, плюс возможность встречи с потенциальными инвесторами – это всегда польза для любой инициативы».

Этот конкурс – завершающий этап всероссийского проекта «продвижение доверительной коммуникации и ценностной модерации» от санкт-петербургской автономной некоммерческой организации «Креативный кластер», региональным координатором которого в Севастополе был Ресурсный центр поддержки социально-ориентированных НКО.

ВЕНЕРА КУРМАЕВА, руководитель проекта РОО «Севастопольский фонд возрождения крымско-татарской культуры им. С. О. Изидинова»: «Мне кажется, нам очень повезло, что в самой начальной стадии формирования сознательного отношения к конкурсной деятельности наших НКО, у нас появился Ресурсный центр поддержки СО НКО, поэтому я считаю, что уровень достаточно хороший. Во всяком случае, предоставление информации, поддержка и консультирование на достаточно высоком уровне. Мы сами выросли вместе с этим Ресурсным центром. Поэтому я считаю, что нашему городу, нашим нкошкам очень повезло с Ресурсным центром».

Силами Ресурсного центра при поддержке Фонда президентских грантов в нашем городе была реализована «Школа эффективного руководителя» и стратегическая мастерская с командами некоммерческих организаций, где общественники получили новые знания и возможности для развития своих объединений, наметили пути развития. Теперь некоторые их них получат возможность продолжить обучение уже на федеральном уровне.

ЛЮДМИЛА ПАНОВА, директор АНО «Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»: «Мы очень ждём этого. Поздравляем всех участников сегодняшней презентации. А кроме того, конечно, очень болеем за то, чтобы наши проекты достойно себя представили на федеральном уровне».