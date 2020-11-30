Севастопольские новобранцы спортивной роты ЦСКА присягнули на верность Родине

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Фото: cska.ru

28-го ноября на территории войсковой части 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге новобранцев севастопольской спортивной роты ЦСКА. На верность присягнули 38 спортсменов – членов сборных команд России по 18 видам спорта.

Среди них 3 мастера спорта международного класса, 17 мастеров спорта и 18 кандидатов на это звание по различным видам спорта: вольная борьба, гребля на байдарках и каноэ, греко-римская борьба, велосипедный, гребной, парусный спорт, дзюдо, карате.

В торжественной церемонии принял участие начальник филиала ЦСКА в Севастополе Олег Чесноков. Он поздравил ребят и пожелал новых побед в спорте и военной службе:

«В жизни каждого мужчины, прошедшего службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, это очень серьезный день. Многие из вас уже добились успехов в спорте, а теперь вам выпала честь прослужить год под знаменами легендарного Центрального спортивного клуба Армии».

Севастопольские новобранцы спортивной роты ЦСКА присягнули на верность Родине

Севастопольские новобранцы спортивной роты ЦСКА присягнули на верность Родине

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