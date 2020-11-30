Севастопольские новобранцы спортивной роты ЦСКА присягнули на верность Родине

Фото: cska.ru

28-го ноября на территории войсковой части 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге новобранцев севастопольской спортивной роты ЦСКА. На верность присягнули 38 спортсменов – членов сборных команд России по 18 видам спорта.

Среди них 3 мастера спорта международного класса, 17 мастеров спорта и 18 кандидатов на это звание по различным видам спорта: вольная борьба, гребля на байдарках и каноэ, греко-римская борьба, велосипедный, гребной, парусный спорт, дзюдо, карате.

В торжественной церемонии принял участие начальник филиала ЦСКА в Севастополе Олег Чесноков. Он поздравил ребят и пожелал новых побед в спорте и военной службе:

«В жизни каждого мужчины, прошедшего службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, это очень серьезный день. Многие из вас уже добились успехов в спорте, а теперь вам выпала честь прослужить год под знаменами легендарного Центрального спортивного клуба Армии».