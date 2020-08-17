Севастопольские пожарные спасли из горящей квартиры мужчину-инвалида

Фото: ГУ МЧС по городу Севастополю

Спасли мужчину-инвалида из огня. Севастопольские сотрудники МЧС ликвидировали пожар в квартире одного из домов по проспекту Гагарина. Инцидент произошёл 17 августа. Вызов поступил в 8 часов 31 минуту утра в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. К месту сразу же выдвинулись силы МЧС по рангу пожара 1-БИС: два отделения и автолестница 6-й пожарно-спасательной части, по одному отделению 1-й и 2-й пожарно-спасательных частей, а также опергруппа Центра управления в кризисных ситуациях.

На месте выяснилось – горит первый этаж здания. Огнеборцы сформировали три звена и проникли в задымлённое жилище. Пострадавшего незамедлительно вынесли на улицу и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего приступили к тушению пожара. Параллельно была проведена эвакуация людей из соседних квартир – всего на свежий воздух было выведено 17 человек, в их числе 1 ребёнок. Локализацию пламени и ликвидацию открытого горения сотрудники МЧС произвели уже в 8 часов 46 минут. Полностью последствия происшествия ликвидированы в 09:39.

Фото: ГУ МЧС по городу Севастополю