Севастопольские полицейские разыскали девочку, пропавшую почти месяц назад

Фото: пресс-служба УМВД России по Cевастополю

Севастопольские полицейские разыскали несовершеннолетнюю девочку, пропавшую без вести с 27 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Севастополю.

Оперативники нашли девочку в квартире 80-летнего жителя Гагаринского района. По словам пенсионера, она настойчиво просила приютить её и, в итоге, тот согласился. Как рассказала сама несовершеннолетняя, она ушла из дома из-за внутрисемейных конфликтов и отсутствия взаимопонимания с матерью. Теперь девочку поместят в Социальный приют для детей и подростков – педагоги и психологи окажут ей необходимую помощь.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По предварительным данным, за время своего отсутствия несовершеннолетняя не стала жертвой преступления.