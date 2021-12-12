Севастопольские правоохранители задержали группу наркоторговцев

Севастопольские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении четырёх человек, которые обвиняются в покушении на незаконные приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

ИРИНА ВОЛК, официальный представитель МВД Российской Федерации: «В ходе расследования установлено, что 30-летний житель Санкт-Петербурга принял предложение стать региональным представителем магазина по продаже наркотиков, который работал в теневом сегменте Интернета. Он переехал в Симферополь и организовал регулярные поставки крупных партий запрещенных веществ из Северной столицы и других регионов России. Для перевозки использовались частные почтовые службы, нелегальный груз прятали в металлических баках для систем отопления».

Затем запрещённые вещества фасовали в закладки для продажи на территории Севастополя, Крыма и Краснодарского края. Кроме вышеуказанного мужчины, в группу входили ещё три человека, которые получили работу через Интернет и не были знакомы с сообщниками. Для хранения и фасовки наркотиков они арендовали дома, квартиры или гаражи.

ИРИНА ВОЛК, официальный представитель МВД Российской Федерации: «Подозреваемые были задержаны сотрудниками УНК УМВД России по г. Севастополю при поддержке спецназа «Гром». В домовладениях и других используемых фигурантами помещениях проведены обыски. Изъяты в общей сложности более 15 килограммов амфетамина, мефедрона, экстази, кокаина, ЛСД, гашиша, марихуаны, а также 16 килограммов прекурсоров запрещенных веществ».

Были также обнаружены 25 тайников-закладок с наркотиками, которые были сделаны злоумышленниками. В настоящее время расследование по этому делу завершено, материалы с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.