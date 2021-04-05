Севастопольские предприятия: попадание в санкционный список можно считать рекламой

Фото: ООО «Завод Молот-Механика»

Попадание в санкционный список можно считать рекламой и знаком качества, так как некачественную продукцию вряд ли разумно пытаться запретить. Так ответили изданию ForPost севастопольские предприятия, которые попали в новый список, составленный Украиной.

В этот раз среди компаний, которые попали под санкции соседнего государства – три предприятия из нашего города: ООО «Завод Молот-Механика», ООО «Севмормаш-2М», ООО «Севастопольский агрегатный завод».

Киевский режим собирается применить в отношении этих компаний разные действия, в том числе блокировку активов на территории Украины, запрет на вывод капитала за пределы этой страны и многое другое.

По данным ForPost, представители трёх севастопольских предприятий высказались в похожем ключе – о каком-либо практическом эффекте от санкций говорить не приходится, поскольку компании и так не имеют финансовых или торговых отношений с украинской стороной.