Севастопольские предприниматели передали врачам Инфекционки подарки в благодарность за труд

В Севастополе продолжается акция «Маленькие радости для врачей». Уполномоченный по защите прав предпринимателей Севастополя Илья Пестерников, а также городские предприниматели передали врачам городской Инфекционной больницы подарки в знак благодарности за усилия в борьбе с пандемией. В эту пятницу автомобиль, груженный печеньем, чаем, сладостями, соками, пирогами и другими угощениями прибыл в расположение больницы. Каждую ночь на смену в Инфекционной больнице выходят 70 человек медперсонала. Сладкие подарки помогут держаться медикам, отдающим все силы в борьбе за жизни людей, считают организаторы акции.

ИЛЬЯ ПЕСТЕРНИКОВ, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Севастополя: «Я думаю, что это наш вклад в поддержку эмоционального состояния наших врачей. Сейчас напряженная обстановка, большой рост заболевших. Люди работают круглосуточно. И вот такими небольшими подарками, думаю, мы подняли им эмоциональный фон».

Акция «Маленькие радости для врачей» организована в рамках большой Всероссийской акции. Это жест в поддержку медиков, которые в больницах и ковидных госпиталях жертвуют нервами и силами, чтобы спасти жизни пациентов. Особенно это важно сейчас, когда количество заболевших коронавирусом растет с каждым днем, говорят предприниматели.