Севастопольские приставы стали донорами городского Центра крови

Доброе дело в помощь нуждающимся. Севастопольские сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов стали донорами в городском Центре крови. Подобные акции правоохранители проводят регулярно – вот и 19 февраля они пришли большим коллективом, несмотря на сильный снегопад.

В Центр крови судебные приставы Севастополя приходят по одному, чтобы соблюдать дистанцию в условиях пандемии. Вся процедура большинству из них хорошо знакома, а потому к донорству каждый из них подходит ответственно.

ВЛАДИМИР КНЯЗЕВ, младший судебный пристав специализированного отделения УФССП России по Севастополю: «Есть определенные правила. Прежде всего – в питании. За день до сдачи крови и в день он не должен кушать острого, солёного, копчёностей, не употреблять алкоголь как минимум неделю. И в день самой сдачи с утра попить много водички, но не кушать».

После заполнения необходимых документов донор направляется на предварительный анализ крови. Медики должны убедиться, что доброволец ничем не болеет и у него подтверждается заявленная группа крови.

Сразу после взятия анализа донора направляют в комнату отдыха, где перед сдачей крови он может выпить чай и угоститься печеньем. Уже через пару минут его ждут в процедурном кабинете.

ВАДИМ АНТИЛОГОВ, заведующий отделом заготовки крови севастопольского Центра крови: «Лечебные учреждения города, как правило, нуждаются в компонентах крови, в эритроцитах, плазме, потому что в этом нуждаются пациенты. Мы заготавливаем кровь регулярно, доноры приходят к нам каждый рабочий день. Мы берём у них кровь, перерабатываем её и отдаём в медицинские учреждения. Бывает по-разному: бывает 20 человек, бывает 60».

Небольшой пакет с кровью заполняется за несколько минут, его содержимое может стать решающим фактором в борьбе за человеческую жизнь. Это прекрасно осознают и сами приставы, ставшие донорами.

ВЛАДИМИР КНЯЗЕВ, младший судебный пристав специализированного отделения УФССП России по Севастополю: «После того, как я начал сдавать кровь – узнал, что именно моя группа крови, первая отрицательная, довольно редкая, которая может помочь довольно большому количеству людей. В крайнем случае, когда не находят нужной группой крови, вливают эту группу крови».

Сдать кровь может каждый житель города, не имеющий противопоказаний. Накануне следует хорошо выспаться, отказаться от вредных привычек и придерживаться специальной диеты.

Кирилл Попов, Юрий Реутин, «Севинформбюро»