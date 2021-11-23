Севастопольские росгвардейцы защитили пенсионерку от агрессивного сына

Росгвардейцы защитили пожилую жительницу Севастополя – сын вымогал у неё деньги, угрожая ножом. Подробности сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Сотрудники Росгвардии откликнулись на сигнал «тревога», который поступил в дежурную часть. Приехав по указанному адресу, они обнаружили в квартире 67-летнюю женщину с многочисленными побоями и гематомами на теле. Она рассказала, что её постоянно избивает 43-летний сын и требует деньги на спиртное. Двумя годами ранее мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого правонарушителя и передали его коллегам из полиции.