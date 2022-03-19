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Севастопольские сёла обеспечат интернетом к 2025 году. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на интервью директора Департамента цифрового развития Правительства города Александры Осиповой. Она признала, что в отдалённых районах Севастополя и ряде сёл имеются проблемы с мобильной связью и беспроводным интернетом. Так, во Флотском, Морозовке и Камышлах отсутствует доступ ко всемирной паутине. А в сёлах Родное, Родниковое и Передовое – низкое качество связи. Далее цитата:

«Правительство города, понимая, что местные операторы мобильной связи не имеют коммерческой заинтересованности в развитии своих сетей в требуемом объёме, обратилось в Правительство Российской Федерации с просьбой о финансировании из федерального бюджета строительства инфраструктуры мобильной связи, и были услышаны», – поделилась Александра Осипова.

Она уточнила, что в Севастополе запланировано возведение антенно-мачтовых сооружений и модернизация существующего оборудования в рамках госпрограммы развития Крымского полуострова до 2025 года. На эти цели из федерального бюджета выделено около 335 миллионов рублей. Также в текущем году запланировано строительство базовой станции мобильной связи в селе Резервное. По итогам реализации этих задумок севастопольцы получат сеть стандарта 4G/LTE, которая обеспечит устойчивый доступ к интернету на всей территории города.