Севастопольские школьник устроил стрельбу на спортплощадке

Правоохранители расследуют в Севастополе инцидент с участием ученика одной из школ города, который ночью на спортивной площадке устроил стрельбу из автомата Калашникова. Автомат принадлежит его отцу, передает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Травматическое оружие и патроны нашли у ехавшего из Крыма жителя Кубани «Школьник разместил видео, на котором он производит выстрелы из автоматического оружия, находясь на спортивной площадке в ночное время, предположительно в ночь с 31 декабря на 1 января», — уточнили в сообщении.

Информация о произошедшем уже имеется у директора школы, в которой учится мальчик — там также выясняют разбираются с произошедшим.