Севастопольские школьники пообщались с участником антитеррористической операции в Чечне

В севастопольской школе №35 имени Григория Александровича Абызова прошла акция «Диалог с героем». Накануне Дня защитника Отечества ученики старших классов пообщались по телемосту с представителем Севастопольского отделения Всероссийской ветеранской общественной организации «Боевое братство» Вадимом Максимовым.

ОЛЕГ ПАНАСЕНКО, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №35 им. Г. А. Абызова: «Сейчас в связи с ограничениями по ковиду мы решили сделать беседу с ветеранами в онлайн формате. Благодаря поддержке Управления по делам молодёжи и спорта. Они нам обеспечивают платформу, благодаря которой мы можем связаться с ветераном».

На связи – Вадим Максимов, участник антитеррористической операции в Чечне. Он рассказал ребятам, как ведут себя боевики, и ответил на вопросы. Живое общение гораздо лучше способствует пониманию исторических процессов, чем сухое изучение информации, считают организаторы акции. Заместитель директора школы №35 Олег Панасенко убеждён, что ученикам необходимо знать прошлое родной страны.

ОЛЕГ ПАНАСЕНКО, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №35 им. Г. А. Абызова: «Мы стараемся поддерживать связь с нашими ветеранами всех военных действий. Это очень важная часть военно-патриотического воспитания учащихся детей, школ и других организаций. Дети изучают периоды войны в Афганистане. Это изучают в 11 классе, но мы стараемся уже детям, начиная с 5 – 6 класса делать экскурс вперёд, что они будут изучать. Конечно, события Крымской войны, события Первой, Второй, Великой Отечественной войн, оборон Севастополя, войны в Афганистане – ребята должны знать, потому что это часть нашей истории».