Севастопольские школьники примут участие во Всероссийском аэрокосмическом фестивале

В день первого выхода человека в открытый космос, 18 марта, в России стартовал Аэрокосмический фестиваль. Организаторы подготовили для детей, родителей и педагогов насыщенную программу: «Акселератор детских проектов», «Аэрокосмический хакатон», марафон «Космическая одиссея», марафон «Марс.аэро», «Космоквиз», онлайн-квест «Космический рейс» и другие квесты, тематические уроки и мастер-классы. В федеральной повестке активно участвует Севастополь, рассказала телеканалу «НТС» педагог Севастопольского детского технопарка «Кванториум» Евгения Арнакова.

ЕВГЕНИЯ АРНАКОВА, педагог Севастопольского детского технопарка «Кванториум»: «18 марта 1965 года Алексей Архипович Леонов первым в мире вышел в открытое космическое пространство. Решили «привязать» к этому событию, выйти в открытый космос, на все возможные площадки. 18 марта – начало фестиваля, он продлится больше месяца».

В мероприятиях фестиваля поучаствуют дети разных возрастов и подготовки, в онлайн и очной форме. Начало фестиваля пройдёт в прямом эфире на YouTube-канале образовательного проекта «Научим.online». Педагоги Севастопольского детского технопарка «Кванториум» разработали материалы для космических уроков. Чтобы организовать занятие в классе, следует обратиться к организаторам в соцсети «ВКонтакте».

ЕВГЕНИЯ АРНАКОВА, педагог Севастопольского детского технопарка «Кванториум»: «В каждой школе любой учитель может обратиться – всё зависит от желания. Даже ученики могут обратиться, чтобы учитель провёл такой космический урок. Их мы тоже приглашаем на наше мероприятие, приглашаем участвовать. Победители, финалисты будут приглашены на большой праздник, который 12 апреля состоится».