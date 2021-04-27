Севастопольские школьники присоединились к открытому уроку Эльвиры Набиуллиной

Председатель банка России Эльвира Набиуллина провела открытый онлайн-урок на тему: «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?». К лекции присоединились учебные заведения по всей стране, в том числе и севастопольские школы, в которых преподаётся финансовая грамотность.

Из урока ребята смогли узнать, что такое инфляция и как она влияет на финансы, как связаны темпы экономического роста и личное благосостояния, а также почему изменение ставок в экономике важно для каждого человека. Отдельно Эльвира Набиуллина остановилась на теме правильного распределения денег, начиная с самого первого заработка.

ВЕРОНИКА СЛЕПЧУК, ученица 8 класса школы №43 им. дважды Героя Советского Союза В. Д. Лавриненкова: «Сегодня мы разобрали достаточно много важных тем. Затронули темы депозита, кредита. Что из-за коронавируса получились большие утраты, потому что цены растут. Малые бизнесы сейчас могут развиваться, потому что в такое время мы подстраиваемся под потребителя».

В Севастополе 10 школ, в которые внедрены уроки по финансовой грамотности. Учителя признаются – темы, озвученные председателем Банка России, для детского понимания – сложные. У школьников возникло много вопросов. Разбирать их будут уже на профильных уроках.

ТАТЬЯНА УСТЯНСКАЯ, учитель школы №43 им. дважды Героя Советского Союза В. Д. Лавриненкова: «Рефинансирование для ребят – это самый сложный вопрос, потому что его ещё не разбирали. Им очень тяжело понять этот механизм».

Урок Эльвиры Набиуллиной провели в рамках онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность». Она пройдёт с 13 апреля по 17 мая во всех регионах России для учеников 1-9 классов на образовательной платформе «Учи.ру». Проект реализуется Центральным банком России.

НАТАЛЬЯ ШИЛОВА, экономист севастопольского отделения Центрального банка России: «Данная олимпиада является стартом для многих школьников для расширения их знаний по финансовой грамотности, потому что, в основном, люди зациклены на депозитах и кредитах. Финансовая грамотность даёт расширенное понимание о финансовом мошенничестве, о платёжных картах, о возможностях работать на фондовых биржах».

Результаты олимпиады будут известны уже 17 мая. Все её участники получат сертификаты, а победители и призёры – грамоты. Ими можно дополнить школьное портфолио, особенно тем ученикам, которые планируют продолжать образование по финансовой линии.

Яна Ветренюк, Юрий Реутин, «Севинформбюро»