Севастопольские школьники уйдут на каникулы с 21 декабря — власти

Власти Севастополя объявили, что в школах, спортивных секциях и учреждениях дополнительного образования каникулы начнется 21 декабря и продлятся до 10 января, передает пресс-служба правительства города.

С начала года число заражений COVID-19 в Севастополе превысило пять тысяч «У нас наблюдается вторую неделю стабильное увеличение количество классов, которые в связи с превышением 20% порога заболеваемости учеников отправляются на карантин», – объяснил вице-губернатор Игорь Михеев, курирующий сферу образования.

Он также отметил, что студенты техникумов и колледжей уйдут на каникулы с 1 по 15 января, а детсады продолжат работать в штатном режиме.