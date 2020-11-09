Севастопольские школы могут перевести на дистанционное обучение

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Севастопольских школьников могут перевести на дистанционное обучение до конца ноября, передает Крыминформ со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева.

Еще двух пациентов с COVID-19 не удалось спасти в Крыму Такое решение власти примут только в том случае, если будет сохраняться негативная тенденция по COVID-19.

«Если на этой неделе будет негативная динамика по коронавирусу, то надо будет еще раз оценить возможности до конца месяца перевести обучение на дистанционный формат. Но это решение нужно принимать, только если мы будем четко понимать, как эта система будет работать», —подчеркнул Развожаев.