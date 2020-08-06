Севастопольские спасатели час тушили пожар в кафе «Кочерга»

В Севастополе горело кафе «Кочерга». В четверг в 12:35 оперативному дежурному Главного управления МЧС России по нашему городу поступил сигнал о пожаре в здании общепита по улице Руднева.

К месту выдвинулись два отделения шестой и первой пожарно-спасательных частей, автолестница шестой части, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях.

Спасатели обнаружили, что загорелись вентиляционные ходы – помещение кафе наполнилось дымом.

Во время происшествия никто, к счастью, не пострадал: к моменту прибытия пожарных персонал и посетители кафе, всего 50 человек, самостоятельно вышли на свежий воздух.

Огнеборцы сформировали два газодымозащитных звена и проникли в помещение. На тушение подали три ствола «Б». Снаружи участки вентиляции заливали водой с помощью автолестницы.

Огонь ликвидировали 23 спасателя при помощи семи единиц техники. Полностью пожар удалось потушить через час, его площадь составила 15 квадратных метров.

Причины возгорания уточняются – на месте работает следственно-оперативная группа чрезвычайного ведомства.