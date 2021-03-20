Севастопольские спасатели ликвидировали последствия условного ДТП

Севастопольские спасатели ликвидировали последствия ДТП с участием трёх автомобилей. Об учениях, состоявшихся 19 марта, сообщили в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства.

Так, по легенде, после столкновения одна из машин загорелась, при этом в каждом автомобиле находились «пострадавшие». К месту условного происшествия выдвинулись пожарная спецтехника, а также скорая медицинская помощь. Находящихся внутри столкнувшихся автомобилей оперативно деблокировали и передали медикам, разгоревшийся пожар был ликвидирован. Участников условного ДТП поддерживали специалисты Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Контроль обстановки с воздуха на месте «происшествия» осуществляли беспилотники.

АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВ, замначальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по городу Севастополю: «На учениях были задействованы 7 единиц техники и 20 единиц личного состава. С задачей личный состав справился в полном объёме».