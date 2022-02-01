Севастопольские спасатели напоминают о рисках в отопительный период

В Севастополе проводят профилактическую операцию «Отопление». Спасатели напоминают гражданам о рисках, связанных с обогревом помещений. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Севастополю. Особое внимание специалисты уделяют частному сектору, где граждане отапливают дома с помощью печей.

Рейды в садовых товариществах проводятся практически каждый день. Очередной обход домовладений провели в районе мыса Фиолент. Людям напомнили о том, что при использовании твердотопливных котлов должны быть очищены дымоходы, присутствовать противопожарные отступы и разрывы, а также специальные заслонки. Не допускается розжиг с помощью горючих веществ и материалов.

Местным жителям передали листовки-памятки и специальные агитационные материалы для детей. Кроме того, сотрудники МЧС осмотрели печное оборудование в домах. Нарушений при обходе частного сектора не выявили. Спасатели обещают и дальше продолжать проверки и профилактические рейды.