Севастопольские спасатели почтили память погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева

9 сентября севастопольские пожарные и спасатели почтили память руководителя МЧС России Евгения Зиничева, погибшего 8 сентября во время учений, спасая человека. Траурное собрание состоялось на территории Главного управления МЧС России по Севастополю.

АЛЕКСЕЙ БОЛЬШОВ, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Севастополю: «Он совершил поступок, достойный не только руководителя, но и истинного спасателя, Человека с большой буквы. Вся страна пребывает в глубокой скорби. Переживает всю тяжесть утраты и личный состав Главного управления МЧС России по Севастополю. Сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Герой Российской Федерации» генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу».

Севастопольские спасатели почтили память погибшего главы ведомства минутой молчания. Собравшиеся возложили алые гвоздики к его портрету. Почтить память Евгения Зиничева могут все горожане. Перед фасадом местного управления МЧС России по адресу: улица Олега Кошевого, 6 создан стихийный мемориал.

НИКОЛАЙ ТИСЕЛЬСКИЙ, начальник Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю: «Вообще особое внимание у Евгения Николаевича Зиничева было именно к реагирующим подразделениям, простым спасателям, пиротехникам, водолазам. Это большая утрата для нашего ведомства и, в целом, для государства».