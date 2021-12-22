Севастопольские спасатели развернули пункт обогрева

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

Сотрудники МЧС России по Севастополе развернули пункт обогрева в качестве помощи в непогоду. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления.

22 декабря пункт обогрева заработал по адресу улица Генерала Жидилова, 121-а. В нем можно бесплатно получить тёплые пледы и горячее питьё. Внутри топится печь, организованы места для отдыха, есть возможность зарядить мобильные телефоны и иные устройства первой необходимости. В готовности техника повышенной проходимости ЗИЛ-131 и два снегоболотохода.

Планируется, что пункт обогрева будет работать до конца непогоды.