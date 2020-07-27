Севастопольские студенты проходят практику на знаменитом Севмаше

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Студенты Севастопольского политехнического института проходят преддипломную практику на Северном машиностроительном предприятии. Там они участвуют в проектировании и производстве подводных крейсеров. Завод в Северодвинске настолько заинтересован в севастопольских выпускниках, что последние три года оплачивает перелет и проживание наших студентов. Более того, за период практики ребятам начисляется заработная плата.

ВАСИЛИЙ ГОЛОВИН, директор Политехнического института СевГУ: «На классических конструкторов, технологов у нас спрос со всей России. Постоянно приходят письма с просьбой выделить кого-то из выпускников и направить к ним на работу. Наиболее крупный сейчас партнер – Северный машиностроительный завод в Северодвинске. Севмаш знаменитый, который строит крейсера подводные».

Прохождение практики на предприятиях партнеров, где в дальнейшем выпускники трудоустраиваются, помогает ещё в процессе обучения найти себя в профессии. На это и нацелено практико-ориентированное обучение, развиваемое в политехе СевГУ. На подобных практиках формируется и инженерное мышление будущего специалиста.

ВАСИЛИЙ ГОЛОВИН, директор Политехнического института СевГУ: «Я считаю, что самый большой плюс от инженерного склада ума, который формируется в ходе инженерного образования – это систематизация мысли, процессов, которые у вас происходят. Поэтому инженер, когда берется за какую-то задачу – он выстраивает цепочки: каким образом он будет их решать. Системный подход к решению задач – не важно в какой сфере, — самое главное, что мы можем дать».

Как и на какие направления можно поступить в севастопольский политех, и почему инженерия – профессия вне времени и без гендерного подтекста – в очередном выпуске программы «Актуальное интервью», в эфире телеканала НТС, расскажет Василий Головин, директор Политехнического института Севастопольского государственного университета.