Севастопольские судебные приставы сдали кровь

Они не только исполняют судебные решения и ведут работу с должниками, но и спасают жизни. Севастопольские судебные приставы приняли участие в проекте «Подари жизнь». Более десяти человек пришли 12 октября в Центр крови, многие — уже не в первый раз. Подобные акции проводятся постоянно. О том, почему в севастопольский Центр крови приходят целыми коллективами – смотрите в нашем сюжете.

Утром в понедельник в Севастопольском Центре крови собралось непривычно много людей в форме. Судебные приставы принимают участие в акции «Подари жизнь». Более десяти человек добровольно и безвозмездно сдают кровь, которая поможет спасти чью-то жизнь.

АЛЕКСАНДР МОСЕЕНКОВ, руководитель УФССП России по Севастополю: «Донорская акция «Подари жизнь» в этом году приурочена к профессиональному празднику федеральной службы судебных приставов «Дню судебного пристава». В этом году юбилей – 155 лет. Вообще такие акции проходят у нас на регулярной основе, постоянно. Это уже стало хорошей, доброй традицией. Совместно с центром крови ежегодно проходят такие акции с 2014 года».

Многие приставы уже не первый раз участвуют в подобных акциях, ведь севастопольским больницам кровь требуется постоянно.

ВИОЛЕТТА ТОЛМАЧЕВА, судебный пристав-исполнитель: «Кровь сдаю уже давно, с 2011 года. Регулярно поддерживаем акцию, непосредственно которая проходит у нас в Управлении. Я сдавала и плазму, были и кровосдачи. Ощущения – хочется помогать людям, соответственно, как бы, чтобы больше было помощи от нас, от таких добровольцев как мы».

Все участники акции проходят строгий медицинский контроль. Сначала на входе, затем уже непосредственно в кабинетах врачей и в лаборатории. Если вдруг обнаруживается, что человек не здоров, его не допускают к сдаче крови. Безопасность – прежде всего.

АНАСТАСИЯ МАЕВСКАЯ, заведующая отделом комплектования донорских кадров севастопольского Центра крови: «Противопоказаний к сдаче крови достаточно много, они все описаны в приказе. Основные критерии, это: низкий гемоглобин, повышение печёночных проб, хронические заболевания в обострении, также повышенное давление. Сейчас в условиях повышенной эпидемиологической обстановки – это повышение температуры, какие-то проявления ОРВИ – тоже являются абсолютным противопоказанием».

Каждый день севастопольский Центр крови посещают около 50 человек. Многие как сегодня приходят целыми коллективами. Полученная кровь, проверенная на самом современном оборудовании и абсолютно «безопасная», затем поступает в местные больницы. Потребность города около семи тысяч литров в год.

Сдать кровь может каждый житель города, не имеющий противопоказаний. Накануне следует хорошо выспаться, отказаться от вредных привычек и придерживаться специальной диеты.

Николай Кузнецов, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»