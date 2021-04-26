Севастопольские суды рассматривают 41 дело о строительстве многоквартирных домов

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Суды Севастополя рассматривают 41 дело о строительстве многоквартирных домов на участках, предназначенных для индивидуального жилого строительства. Об этом рассказал глава Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Евгений Горлов. Он подчеркнул, что люди, которые нарушили земельное законодательство, будут демонтировать свои объекты.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Любой человек, который принимает решение строить незаконный объект, его могут коснуться последствия, и он просто потеряет финансы. Мы впоследствии пойдём в суд. Либо в добровольном порядке, либо в принудительном через судебные решения данный гражданин просто потеряет свои средства. У нас уже есть положительный итог. Мы все знаем, что по Стрелецкому, 14 уже демонтировал самостоятельно объект гражданин».

Профильная комиссия проверяет законность размещения 43-х объектов в районе Казачьей бухты. Глава профильного Департамента подчеркнул, что на демонтаж незаконных НТО владельцам отводится 10 дней.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «По капитальным объектам, после решения комиссии в течение трёх месяцев хозяйствующий субъект должен привести в соответствие либо путём демонтажа, либо правоустанавливающие документы подтвердить, что они соответствуют требованиям. В случае неисполнения – либо в судебном, либо в принудительном порядке будет произведён демонтаж».