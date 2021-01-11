Севастопольские троллейбусы «Тролза» реанимировали

Фото: sevtroll.ru

В Севастополе на маршрут №10К вернулись реанимированные троллейбусы «Тролза», у которых осенью прошлого года вышли из строя аккумуляторы, пишет новостной портал ForPost. Это должно минимизировать транспортную проблему жителей района Казачьей бухты.

Напомним, проблема с транспортным сообщениям между микрорайоном и центром Севастополя возникла в октябре 2020 года. Тогда выяснилось, что в рабочем состоянии остался всего один троллейбус «Тролза» с возможностью автономного хода – у остальных из-за активного использования раньше срока вышли из строя аккумуляторы.

Предполагалось, что завод-изготовитель заменит испорченные батареи по гарантии, а в это время на маршруте будут работать новые троллейбусы «Авангард», у которых тоже есть функция автономного хода.

По данным «Севэлектроавтотранса», сейчас маршрут №10К обслуживает девять троллейбусов на автономном ходу, произведенные на саратовском заводе «Тролза». Новые «Авангарды» определили на другие маршруты, потому что их возможностей не хватит для автономного пути в район бухты Казачья.

«У них очень слабый автономный ход, они до Казачки доедут, но выехать уже не смогут. «Авангард» поставили на маршруты 10-ки, 14-го и 12-го маршрутов», – сообщили в диспетчерской службе.

Как уточнили на предприятии, расписание предусматривает интервал движения в 8-10 минут днем. После 18:00 он увеличивается до получаса. Это обусловлено тем, что на маршруте остаётся меньше троллейбусов. К позднему вечеру их количество сокращается до трёх.

Тем не менее, как сообщает ForPost, накануне в соцсети появилось сообщение про то, что уехать из микрорайона Казачьей бухты после шести вечера бывает непросто. В диспетчерской подчеркнули, что никаких жалоб на расписание движения на маршруте им не поступало.