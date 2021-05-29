Севастопольские власти призывают предпринимателей вакцинировать сотрудников общепита

Севастопольские власти призывают предпринимателей города вакцинировать сотрудников общепита. Подобное предложение возникло в ходе обсуждения возможного ограничения работы заведений общественного питания в ночное время суток. Решение о закрытии баров и ресторанов с полуночи до 6 часов утра сильно ударит по местному бизнесу, резюмировали в Правительстве Севастополя. А чтобы этого избежать, власти призывают руководителей предприятий вакцинировать персонал.

МАРИЯ ЛИТОВКО, заместитель губернатора Севастополя: «Те меры поддержки, которые мы оказывали, в том числе, прямые субсидии, сейчас этот лимит исчерпан. Искать новые средства для того, чтобы поддерживать отрасль достаточно затруднительно для нашего бюджета. Я напомню, что по всем отраслям это было 1 миллиард 100 миллионов рублей. Конечно, это внушительная сумма. Поэтому хотелось бы вынести на рассмотрение, всё-таки отклонить это предложение, но с требованием усиления контроля».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Мария Александровна, соберите ассоциацию предпринимателей, скажите, что мы идём навстречу. Понимая, что им надо финансово восстановиться. Но если дальше будет продолжаться такое отношение, то не исключено, что и при отрицательной динамике, нам придётся какие-то ограничения вводить. И это на их бизнесе отразиться. Поэтому лучше им и прививочную кампанию провести, тем более всё бесплатно. Уже не знаем, как упрашивать, какие танцы с бубнами сплясать, чтобы людей пригласить».

По словам Марии Литовко, в прошлом году запрет на работу предприятий общепита после 22:00 нанёс значительный урон отрасли. Вице-губернатор отметила, что поступления налогов в бюджет снизились на 20% по сравнению с 2019-м.

МАРИЯ ЛИТОВКО, заместитель губернатора Севастополя: «Мы здесь готовы со своей стороны вместе с Департаментом потребительского рынка продолжить разъяснительную работу, вместе с Депздравом продолжать работу по коллективному вакцинированию и оказанию содействия по таким, именно, коллективным записям, чтобы усилить защищённость».